Разработать сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок191 просмотр

Есть дизайн, техническое задание. Дизайн надо сверстать и интегрировать в вп. Сайт - 2 языка. Проект - срочный!)

WordPress
9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров