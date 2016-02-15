Здравствуйте. Требуется вёрстка главной страницы сайта. В проекте используется бутстрап 2 версии и jquery 1.7, обновить их пока невозможно. Верстать на бутстрапе не нужно, просто учтите что там используются стили от него ...
Нужна верстка
Нужна верстка. Пример страницы в приложении. Всего 6 страниц
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