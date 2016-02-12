Сайт на wordpress по готовому дизайну

Ищу специалиста для разработки сайта на wordpress.

Структура главной прикреплена в формате .pdf.

Личный кабинет - пока что только поп-ап с формой, которая никуда не ведет.

Все элементы на сайте должны удобно редактироваться менеджерами без особых знаний через систему управления.

Страница блога и мероприятий имеют один макет.

Страница "Создать франшизу" имеет вид лендинга. остальные текстовые.

Необходимо подключить модуль кросспостинга в соцсети (вк+фб) и привязать форму подписки на новости к mailchimp

Интересующая анимация элементов в файле Анимация.txt

Прошу в заявке указать стоимость и срок разработки данного проекта.

Ищу исполнителя для дальнейшего сотрудничества по разработке проектов для клиентов моего агентства.