Создание мобильной версии сайта www.apex-realty.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок153 просмотра

Требуется создать мобильную версию для сайта по коммерческой недвижимости www.apex-realty.ru 

Есть собственный инхаус программист, сайт на самописном движке. 

Обязательно примеры работ, которые делали именно Вы. 

9 лет назад
mw1
55 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа на пятницу - HTML-вёрстка

    Нужно доверстать сайт. Часть страниц свёрстана, т.е. и большинство стилей уже готовы. Сроки очень важны!!! Лимит 2 дня (пятница, суббота). Но в пятницу вечером нужно уже показать какие-то результаты. Оплата поэтапная. ТОЛЬКО ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка страницы по indd-файлу

    Есть четырех страничный буклет для полиграфии (смотри pdf в приложении) Его требуется при верстке адаптировать под веб и приблизить к странице http://dcrondel.org/

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    Здравствуйте. Нужна сверстать страничку лендинга - адаптивно. Скрин прикрепил. Из нюансов - RTL. Больше ничего. Прошу сразу указать цену и сроки. Спасибо и хорошего дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка макета из псд

    $20

    Верстка макета из псд. Желательно на основе бустрап. 1600 руб. бюджет. Заказ срочный - то есть приступить нужно сегодня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта.

    Всем привет. PSD и ТЗ предоставлю после выбора топ 5 кандидатов. Я работаю в айти уже несколько лет и понимаю примерное время на выполнение такой работы. Бюджет маленький, поэтому буду выбирать по цене.

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад