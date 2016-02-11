Нужно доверстать сайт. Часть страниц свёрстана, т.е. и большинство стилей уже готовы. Сроки очень важны!!! Лимит 2 дня (пятница, суббота). Но в пятницу вечером нужно уже показать какие-то результаты. Оплата поэтапная. ТОЛЬКО ...
Создание мобильной версии сайта www.apex-realty.ru
Требуется создать мобильную версию для сайта по коммерческой недвижимости www.apex-realty.ru
Есть собственный инхаус программист, сайт на самописном движке.
Обязательно примеры работ, которые делали именно Вы.
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