Адаптивная верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок232 просмотра

Здравствуйте.

Нужна сверстать страничку лендинга - адаптивно.

Скрин прикрепил.

Из нюансов - RTL. Больше ничего.

Прошу сразу указать цену и сроки.

Спасибо и хорошего дня.

9 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$10
1 день
Вышло отлично. Спасибо Александр!
Все прошло хорошо, быстрая оплата, чётко тз, рекомендую!

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад