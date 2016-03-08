Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт для интернет-магазина и натянуть на cms. MODX, WP желателен, но рассмотрю и другие варианты кроме опенкарт Подробное ТЗ и изображения страниц находятся в прикрепленном файле. https://yadi.sk/d/z8RMnxeNody8U ...
Верстка сайта на Wordpress
Необходимо сверстать сайт на Wordpress, плюс натянуть дизайн.
На выходе должно получится корректное адаптивное отображение во всех браузерах (IE от 9.х.х.) и на всех платформах.
Требования к исполнителю::
— Опыт неменее 2-х лет
— Примерывыполненных работ
— Чистаяи валидная верстка
—Адаптивность
—Использование семантических тегов
— HTML-5
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
Нужна качественная адаптивная (под все браузеры, под мобильный/планшетный вид) верстка, строго без ошибок, с понятным кодом.. Главная, 10 внутренних (внутренние практически не отличаются по верстке). Так как шапка и футер везде одинаковые - их надо ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Для сайта http://www.st-int.ru/ нужно сделать мобильную версию. На сайте есть микроразметка - её трогать нельзя (мало ли) Если что-то не понятно - пишите. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо адаптировать сайт на WP под мобильные устройтсва. Подробное тз – выбранному исполнителю. Критерии выбора: подтвержденный опыт php програмирования и наличие всех необходимых навыков, адекватный ценнник, наличие положительных отзывов, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт по ремонту и изготовлению ювелирных украшений. Так же приветствуется помощь в наполнению сайта картинками с интернета. Прошу сразу писать стоимость ваших услуг.Завершен9 лет назад
- $2
Сделан очень простой понятный лендинг В отдельном файле process1.php прописано, как работает форма обратной связи Почему то мне на почту не приходят ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно много доработок, но не всё сразу и каждый раз искать новых исполнителей занимает кучу времени. Нужен человек или команда, который постоянно на связи в Skype или ВК, чтоб если что нужно сделать, ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Мы амбициозная команда разрабатывающая грандиозный проект, каких ещё не было на мобильном рынке. Наша цель - завоевание лидирующего положения на мировом мобильном рынке. Мы создаём приложение, умеющее агрегировать сообщения, SMS и переписки из популярных ...Завершен9 лет назад
- $90
Здравствуйте. Нужно сверстать главную страницу точно с макетом. Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной и адаптивной. Макет находится по ссылке : http://catcut.net/w500HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт на Opencart 1.5.6.4 В карточке товара используется cloud zoom. Основные изображения открываются по размеру главного окна, заданного в настройках, а доп. изображения открываются в непонятном, маленьком размере и прижатые к верхней границе ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад