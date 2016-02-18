Адаптивная верстка и настройка форм обратной связи.

Нужна качественная адаптивная (под все браузеры, под мобильный/планшетный вид) верстка, строго без ошибок, с понятным кодом.. Главная, 10 внутренних (внутренние практически не отличаются по верстке). Так как шапка и футер везде одинаковые - их надо вывести для удобства в отдельные файлы. Также нужна настройка форм обратной связи с отправкой данных на почту (на каждой внутренней страницы своя форма с разными полями, с возможностью приложения фото). По формам также нужна защита от роботов (ботов), но не как ввода капчи, а в каком-то скрытом варианте.