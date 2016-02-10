Внести изменения в карточку товара на Opencart

Сайт на Opencart 1.5.6.4

В карточке товара используется cloud zoom.

Основные изображения открываются по размеру главного окна, заданного в настройках, а доп. изображения открываются в непонятном, маленьком размере и прижатые к верхней границе главного окна. См. приложенные скрины. (Сама страница http://test.buildcorps.ru/inter-doors/belorussia/hales/versal-patina-vanil)

Необходимо чтобы доп. изображения открывались по размеру основного.

Чтобы thumbs доп. изображений не менялся, и не менялись внутри него пропорции изображений.

Отключить cloud zoom для мобильной версии сайта. (Для мобильной должен работать colorbox как на http://www.buildcorps.ru/inter-doors/belorussia/hales/versal-patina-vanil)

Изменения должны будут сделаны на тестовом сервере и задокументированы, где и что менялось.