Внести изменения в карточку товара на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок145 просмотров

Сайт на Opencart 1.5.6.4 

В карточке товара используется cloud zoom.

Основные изображения открываются по размеру главного окна, заданного в настройках, а доп. изображения открываются в непонятном, маленьком размере и прижатые к верхней границе главного окна. См. приложенные скрины. (Сама страница http://test.buildcorps.ru/inter-doors/belorussia/hales/versal-patina-vanil)

  • Необходимо чтобы доп. изображения открывались по размеру основного.
  • Чтобы thumbs доп. изображений не менялся, и не менялись внутри него пропорции изображений.
  • Отключить cloud zoom для мобильной версии сайта. (Для мобильной должен работать colorbox как на http://www.buildcorps.ru/inter-doors/belorussia/hales/versal-patina-vanil)
Изменения должны будут сделаны на тестовом сервере и задокументированы, где и что менялось.

Цену пишите в рублях в комментариях к предварительной заявке.

Opencart
9 лет назад
Wraight
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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