Адаптивный дизайн интернет магазина

Требуется хороший специалист с опытом работы для создания адаптивного дизайна для интернет магазина на основе его десктоп версии.

В данный момент сложно оценить время и масштабы всей работы.

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