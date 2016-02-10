Адаптивный дизайн интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок69 просмотров

Требуется хороший специалист с опытом работы для создания адаптивного дизайна для интернет магазина на основе его десктоп версии.

В данный момент сложно оценить время и масштабы всей работы.

Заинтересовавшиеся скиньте в личку ссылку на портфолио и стоимостью часа вашей работы. 

9 лет назад
optimist123
Роман 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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