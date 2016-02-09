Адаптивная верстка макетов под Битрикс

Есть готовый дизайн интернет-магазина в стиле material design. Требуется адаптивно сверстать все это дело для последующей натяжки на Битрикс. Можно использовать готовые ui/ux киты для облегчения задачи (можем даже выбрать и купить шаблон, если подойдет под задачу).

Чтобы я ответил на вашу заявку, начните, пожалуйста, ответ со слова «салют»

Основные страницы: главная, список товаров (в двух видах), карточка товара, корзина. Остальные – второстепенные (6-7 штук), там в основном элементы из основных страниц. Ну и несколько всплывающих окон.

От вас в ответе хотелось бы получить примерную стоимость вашей работы – для начала хотя бы постранично. И примеру вашей адаптивной верстки (желательно интернет-магазины). Плюсом будет, если вы работаете с Битриксом, тогда есть вероятность, что и верстку, и програмную часть сайта отдам вам. По запросу вышлю макеты, которые надо будет верстать.