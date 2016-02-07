alexivan80

Сделать согласно ТЗ
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать доработку согласно ТЗВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно внести коррективы в доску объявлений написанную на php согласно ТЗ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно слизать сайт с Wix. Если нужно – даю исходники, доступ. Выберу наиболее приятную цену. Нужно перенести [url=http://yakovlevtim.wix.com/idealdeal]http://yakovlevtim.wix.com/idealdeal[/url]Закрыт8 лет назад
Сайт написан на php+mysql. Ссылка при переписки. Нужно переделать согласно скриншотам. Бюджет минимальный, срок 1-2 дня.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Создать книгу покупок и книгу продаж в программе, прописанной на базе 1с 8.1 и создать обработку для их выгрузки в Налогоплательщик ЮЛ в формате xml.1С-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Есть написанные сервис на языке Erlang Нужно установить его на сервер, и наладить работу. Смысл сервиса в том что он с одного сервера получает данные, xml файл,обрабатывает его и отправляет обратно измененным.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть готовый дизайн интернет-магазина в стиле material design. Требуется адаптивно сверстать все это дело для последующей натяжки на Битрикс. Можно использовать готовые ui/ux киты для облегчения задачи (можем даже выбрать и купить шаблон, если подойдет ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать веб-приложение по поставленному заданию. Функционал: Ввод данных в формы, фильтрация, выгрузка в XLS. Технические требования: C# / ASP.NET / Razor / MS SQL 2008 / Entity Framework / JS / Internet Explorer 6 Подробное задание прилагается. Вопросы и предложения ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать на сайте возможность приобретения купонов. 1. Сайт в который необходимо внедрить скрипт – askor-service.ru 2. Функционал скрипта - выбор клиентом пункта -покупка купона на шиномонтаж - выбор клиентом параметров своего автомобиля и шин (Легковой/Кроссовер, диаметры 12-15, 16-18, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Подобие такого http://elitedrop.ru + сделать бот для передачи вещей. Бюджет до 500 долларов. Оплата после проверки на вашем хостинге.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- Закрыт8 лет назад
Простой, на шаблоне (расположение как в файле). Бюджет до 80 долларов. Срок 3-5 дней. Оплата после проверки у вас на хостинге.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Необходимо реализовать для платформы iOS приложение. Описание приложения: 1) Пользовательская часть: Пользователю дается на выбор 4 темы и уровень сложности, после выбора которых он получает набор из определенного числа задач. Решение шахматных задач: – возможность выбора ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
Необходима настройка робокассы на сайте орионсвет.рф Движок Django-oscar. Сроки не более 3-4 дней.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать следующее: После авторизации пользователя, всплывает окошко, в нем он выбирает фон, жмет и на его аватаре отображается этот фон. подробнее при общении. срочноСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно слизать сайт с Wix. Если нужно – даю исходники, доступ. Можно просто в html. Можно на шаблон(предпочтительно ВП). Выберу наиболее приятную цену. Нужно перенести http://yakovlevtim.wix.com/idealdealВеб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен модуль тестов для сайта на DLE. Чтоб была полная полноценность (добавлять самому тесты и вывод на сайт). Добавлять буду вручную: вопросы, балы, ответы.Закрыт8 лет назад
1)Необходимо найти разобраться как браузер TOR заменяет определяемое текущее разрешение экрана на размер окна браузера. 2) Подкорректировать для изменение разрешение экрана под указанные данные будь то 999x111 или 444x444 3) Реализовать это в браузере на vb.net (geckofx) ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать качественный перевод фраз, слов в файле с английского на русский.Переводы18 заявокЗакрыт8 лет назад