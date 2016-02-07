alexivan80

Алексей Иванов alexivan80

 
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
apacetech
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Доработка доски объявлений
Отличный заказчик. рекомендую!
Работы выглядят очень МОЩНО. Наблюдаю давно. Не восхищаться нельзя. Удачи Вам и новых высочайших планок!
Ответный отзыв
Ukr_lan
Руслан 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Проект на 1С
Прекрасный заказчик. В меру требовательный. Идет на компромиссы. Рекомендую.
Всё отлично, рекомендую)
Ответный отзыв
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Интернет магазин обоев
Четко поставленные задачи, легкость в общении и своевременная оплата. Адекватный заказчик. Рекомендую.
Андрюха отличный исполнитель. Делает быстро, качественно и цены не заламывает. Советую. буду дальше с ним работать.
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