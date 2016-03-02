Профессиональные услуги в сфере веб-разработок
ОТЗЫВЫ
На fl.ru: https://www.fl.ru/users/ApaceTECH/opinions/
НАВЫКИ
›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript • ActionScript 2.0
›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi
›› Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2
›› Сценарии на странице: jQuery • Node.js
›› Flash: Мультфильмы • Игры • Программы • Сайты • Презентаций
›› Приложения: iOS • Android
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)
›› Самописная: / рекомендуем /
›› Data Life Engine: / сайты визитки / новостные сайты / блоги /
›› OpenCart: / интернет магазины /
›› Amiro CMS: / интернет магазины /
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!