apacetech

Константин apacetech

 
34 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональные услуги в сфере веб-разработок

ОТЗЫВЫ

На fl.ruhttps://www.fl.ru/users/ApaceTECH/opinions/

НАВЫКИ 

›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript • ActionScript 2.0 

›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi 

›› Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2 

›› Сценарии на странице: jQuery • Node.js 

›› Flash: Мультфильмы • Игры • Программы • Сайты • Презентаций 

›› Приложения: iOS • Android 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS) 

›› Самописная: / рекомендуем / 

›› Data Life Engine: / сайты визитки / новостные сайты / блоги / 

›› OpenCart: / интернет магазины / 

›› Amiro CMS: / интернет магазины /

PHPJavascriptOpenCartMySQLAndroidHTMLiOSПриложение для AndroidjQueryAjaxFlashActionScriptNode.jsСайт-визитка
Портфолио
Отзывы заказчиков
alexivan80
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Доработка доски объявлений
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