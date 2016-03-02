Доработка доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки219 просмотров

Нужно внести коррективы в доску объявлений написанную на php согласно ТЗ. 

PHP
9 лет назад
alexivan80
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

apacetech
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$500
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. рекомендую!

Заявки фрилансеров

apacetech
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад