Скачать из кэша Гугла и Яндекса сайт (у нас не осталось бэкапов)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок95 просмотров

Всем привет!

Нужно скачать из кэша Гугла и Яндекса сайт msccruises.ru

Временно поставили редирект, бэкапов не нашли.

Нужно

- список урлов из кэша

- папка с HTML всех страниц (около 400 в кэше и Яндекса, и Гугла)

https://yandex.ru/search/?&text=site%3Amsccruises.ru&lr=213&p=1

https://www.google.ru/search?q=site:msccruises.ru&

HTML
9 лет назад
Cord
37 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

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