Восстановить работоспоcобность модуля AStickers v0.0.5 - Ajax стикеры

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Завершен1 заявка212 просмотров

Движок Opencart 1.5.5.1.2

Был установлен модуль AStickers v0.0.5 - Ajax стикеры 

Сменили доменное имя. Модуль перестал работать.

Надо восстановить

AJAXOpencart
9 лет назад
vet103
47 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Всё отлично
Все прошло быстро и без проблем. Оплату получил сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад