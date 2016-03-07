Надо подключить самописный интернет-магазин к немецкому банку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки131 просмотр

Требуется только оплата кредитными карточками

Информации от банка имеется в изобилии, но вся она на немецком или английском. С переводом заголовков и отдельных документов могу помочь.

9 лет назад
Gleohan
58 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$100
2 дня
Все замечательно. Продолжаем сотрудничать
Все ок

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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