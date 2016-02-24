Доработать некоторые моменты по сайту на основе Wordpress

необходимо выполнить по сайту следующее:

1. в корзине, при оформлении покупки идет информация от лица покупателя, самое последнее поле (подъезд, этаж и т.п.)- вместо этого написать "Ваш комментарий к заказу"

2. Сделать одинаковым размер всех карточек товара, сейчас они все разного размера, зависит от названия картины. Сделать его по самому длинному названию. чтобы все смотрелось гармонично!

3. есть категория остатка товара "ожидается", можно создать иконку для таких товаров. По аналогии с "нет в наличие". Чтобы на товаре сверху высвечивалось "ожидается" если выбираешь эту категорию