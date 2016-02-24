Подкорректировать ява-скрипт

На странице http://knowledge.allbest.ru/upload.html расположена форма для загрузки работ на сайт.

До смены дизайна формы после загрузки и прочтения оповещения помимо полей "Название" и "Предмет" очищалось поле выбора файла (Обзор). Регулировалось скриптом http://knowledge.allbest.ru/js/alert.js

Сейчас (в новом дизайне формы) подгружается еще файл http://knowledge.allbest.ru/js/jquery.formstyler.js

Необходимо сделать так, чтобы после успешной загрузки и прочтения оповещения помимо полей "Название" и "Предмет" очищалось поле выбора файла (Обзор).