Доработка сайта Opencart

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Закрыт3 заявки100 просмотров

необходимо сделать загрузку товаров через excel прайс  –    ~10000 товаров

Будет приходить обновление прайса, нужно чтобы обновление было простым

Автогенерация title у товаров, добавление данных из прайса excel в атрибуты сайта

Opencart
9 лет назад
Veliafar_Seo
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров