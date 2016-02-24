Поправить шаблон компонента ARTIO Booking на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок88 просмотров

Поправить шаблон компонента  ARTIO Booking на Joomla. 

Более подробное т.з. во вложении.

Joomla
9 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров