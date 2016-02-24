Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7 Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать ...
JavaScript – заменить все внешние ссылки и добавить onclick
Необходимо написать JavaScript для поиска всех внешних ссылок на странице и замены их на рекламную ссылку, при этом изначальную ссылку нужно вынести в переменную и добавить в онклик событие window.location.href=изначальная ссылка.
Также необходимо реализовать список доменов для которых замена не должна срабатывать. Домены должны прописываться через запятую, если таких нету, оставлять строку пустой.
Для поиска всех внешних ссылок вам поможет эта статья:
http://stackoverflow.com/questions/6238351/fastest-way-to-detect-external-urls
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