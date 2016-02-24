JavaScript – заменить все внешние ссылки и добавить onclick

Необходимо написать JavaScript для поиска всех внешних ссылок на странице и замены их на рекламную ссылку, при этом изначальную ссылку нужно вынести в переменную и добавить в онклик событие window.location.href=изначальная ссылка.

Также необходимо реализовать список доменов для которых замена не должна срабатывать. Домены должны прописываться через запятую, если таких нету, оставлять строку пустой.

Для поиска всех внешних ссылок вам поможет эта статья:

http://stackoverflow.com/questions/6238351/fastest-way-to-detect-external-urls