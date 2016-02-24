JavaScript – заменить все внешние ссылки и добавить onclick

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки105 просмотров

Необходимо написать JavaScript для поиска всех внешних ссылок на странице и замены их на рекламную ссылку, при этом изначальную ссылку нужно вынести в переменную и добавить в онклик событие window.location.href=изначальная ссылка.

Также необходимо реализовать список доменов для которых замена не должна срабатывать. Домены должны прописываться через запятую, если таких нету, оставлять строку пустой.

Для поиска всех внешних ссылок вам поможет эта статья:

http://stackoverflow.com/questions/6238351/fastest-way-to-detect-external-urls

JavaScript
9 лет назад
webantis
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Выполнить программирование сайта на Joomla

    Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7  Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка сайта

    Написать функционал сайта на основании  тз( подробное техническое задание). Обязательно нужно изучить тз и указать стоимость и срок проекта. Предоставим верстку макетов. Нужно будет интегрировать ее в сайт и админку.  В портфолио ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт для пополнения с Webmoney, QIWI, Yandex.

    $25

    Здравствуйте, есть купленный скрипт с с оплатой http://cssmoney.ru/item/3.  Нужно написать в моей система аналогичный раздел оплаты(Прием платежей Webmoney,QIWI,Yandex)  и подключить на мой сайт , сайт куда переносить написан на фреймворке laravel.  На чем ...

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поддержка веб-сайта

    Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить скрипт на Java

    Нужно подправить JavaScript, используя API конструктора. Конструктор грузится во фрейме lovemyrobe.ru – при отправке заказа показывает окошко, а нужно, чтобы перекидывал на свою страничку.  Ниже пример кода, который показывает что событие отправки ...

    AJAXHTMLJavaJavaScriptjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сервис активной рекламы

    Требуется исполнитель для создания сервиса рекламы. Основной функционал: Регистрация/авторизация/восстановление пароля;Зачисление и вывод средств из системы;Добавление сайтов на рекламу с модерацией в админке;Ведение статистики просмотров сайтов;Добавление баннеров для рекламы с модерацией в админке;Ведение ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад