Поддержка веб-сайта

Здравствуйте, мне установили на vds сервер рулетку по игре Counter Strike: Global Offencive. Коротко скажу, как там всё происходит: с помощью установленного бота люди кидают свои скины из этой игры(скины оружия, скин - это своего рода цвет оружия), при этом оценивается стоимость этих скинов, согласно ценам торговой площадки Steam. Соответственно ценам этих скинов оценивается шанс на победу, победитель забирает всё, а бот забирает лишь процент от этого ввиде этих же скинов. И теперь к самому заданию: смена дизайна, я вам отправлю ниже ссылки на хорошие рулетки, чтобы вы поняли, какого уровня нужен дизайн, дабы он был конкурентоспособен, а также, самое первое, это проверить сайт на ошибки в коде, убрать все упоминания о прошлом домене и т.п.

http://igmlot.ru/

http://elitedrop.ru/

Бюджет ограничен до 5000 рублей.