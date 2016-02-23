Интеграция сайта с сервисом рассылок

Есть сервис рассылок esputnik.com.ua/ необходимо настроить интеграцию по API (все данные есть на сайте еспутник) нашего сайта на ocStore с этим сервисом рассылок. При регистрации на сайте данные клиента попадают в сервис рассылок в список №1. На сайте так же есть поп ап окно. Там предлагается клиенту заполнить данные для получения скидки. При заполнении его данные его почта так же попадает в сервис рассылок в список №2. И есть услуга в еспутник по брошенной корзине которая так же должна интегрироваться с нашим сайтом. В еспутник есть адекватная поддержка готовая оперативно ответить на возникающие вопросы. И есть все настройки API