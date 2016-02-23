Есть сайт на Wordpress, нужно разобраться там с картой сайта – убрать из нее лишнее и вывести в меню недостающие страницы. Также есть HTML-сайт, нужно там поправить кое-что по контенту – заменить изображения и ...
Скрипт MySQL фильтр - подгружаем список email - чистим базу на совпаде
Написать скрипт PHP remove duplicator with images urls
проблема с фильтрацией базы MySQL - много неработающих адресов в
таблице, нужно сделать скрипт удаления из базы неработающих адресов -
скрипт выбирает из файла адреса и удаляет из базы записи с ними и прикрепленным к ним изображения, подключаясь в MySQL
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