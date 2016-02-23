Скрипт MySQL фильтр - подгружаем список email - чистим базу на совпаде

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Завершен8 заявок173 просмотра

Написать скрипт PHP remove duplicator  with images urls

проблема с фильтрацией базы MySQL - много неработающих адресов в 

таблице, нужно сделать скрипт удаления из базы неработающих адресов -

скрипт выбирает из файла адреса и удаляет из базы записи с ними и прикрепленным к ним изображения, подключаясь в MySQL

MySQLPHP
9 лет назад
haubau
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PhpSoft
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