A/B тестирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

Требуется перенести ссылку на раздел сайта в футер главной и сравнить с помощью A/B тестирования, вырастет ли конверсия

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9 лет назад
Anastasia_Konst
Анастасия 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров