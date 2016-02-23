Создать сквозной фильтр. CMS Joomla.

Создать сквозной фильтр на сайте. Сайт создан на основе CMS Joomla.

Пример фильтра http://cupcake.com.ua/shop/?orderby=

Функционал такого фильтра:

Есть набор чекбоксов при чеке на один из них отображаются товары которые относятся к данной категории, подтягиваются они из разных разделов сайта (конкретно из разделов: КЕНДИ БАР, ДЕСЕРТЫ, ДЕКОР), если чекнуть на еще один, то высвечиваются товары относящиеся одновременно к двум категориям (категория1 И категория2)

Название категорий должно вводиться из админ-панели.