Здравствуйте! Есть сайт: http://tula.foxunion.ru/ Нужно исправить косяки согласно ТЗ
Плагин заполнения карточки товара с яндекс.маркет для woocommerce
Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого товара есть: конкретный набор характеристик, которые используются при фильтрации (страна изготовителя, марка, площадь охлаждения, уровень шума, мощность охлаждения), общие характеристики (куда надо продублировать все с характеристик на яндекс маркете), изображения, цена.
Что должно быть на выходе:
1. Есть необходимость добавить, скажем 15 новых товаров
2. Заполняем форму с большим текстовым полем, в каждой строке 1 товар, в формате: цена|ссылка на страницу в яндекс маркете
3. нажимаем "добавить товары"
4. автоматически создаются товары с описанием и характеристиками
5. результат выводится в виде таблицы, где каждая строка это товар, а по колонкам выписаны значения тех характеристик, которые используются при фильтрации и рубрики товаров, чтобы можно было быстро проставить галочки к каким товарным группам относится товар (подробнее могу пояснить)
6. все дозаполняем и жмем ок!
Вот такой вот плагин нужен, в общих чертах.
Оставляйте предложения по цене и сроках
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо скопировать дизайн сайта и перенести на wordpressВеб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются фрилансеры с опытом разработки сайтов на GoPhotoWeb для создания стильного и красивого сайта. Дизайн сайта и наполнение уже продумано. Очень важна оперативность и наличие постоянной связи с исполнителем. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо дописать под нужды любой готовый модуль фильтра или написать с нуля.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Доброго времени суток, друзья. Есть небольшая работа для программиста, сайт питомник для собак с небольшим функционалом. Все подробности исполнителю. Жду предложений. С уважением, Роман.Веб-программирование17 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует техническая возможность реализации такого сайта https://www.intercom.io/customer-support Тематика сайта "натяжные потолки" "Пролистывание" с динамикой действия В предложении хотелось бы услышать технические ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется доработка ресурса объявлений недвижимости, три модуля, пишите предложенияВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется добавить пункт проверки платежа по примечанию, убрать необходимость ввода e-mail при совершении покупки. Архив со скриптом прилагается.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист отлично знающий фреймворк codeigniter для решений задач по программированию. Требуется доработать сайт по функционалу. Некоторые разделы добавить в админку, убрать ошибки, доделать навигацию.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
1. Требуется написать скрипт для автоматической проценки товара с сайта part-kom.ru. Клиент при поиске товара в нашем модуле пишет номер запчасти, модуль связывается с сайтом part-kom.ru (личный кабинет) находит требуемую деталь, цену, кол-во на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад