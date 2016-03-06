Плагин заполнения карточки товара с яндекс.маркет для woocommerce

Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого товара есть: конкретный набор характеристик, которые используются при фильтрации (страна изготовителя, марка, площадь охлаждения, уровень шума, мощность охлаждения), общие характеристики (куда надо продублировать все с характеристик на яндекс маркете), изображения, цена.

Что должно быть на выходе:

1. Есть необходимость добавить, скажем 15 новых товаров

2. Заполняем форму с большим текстовым полем, в каждой строке 1 товар, в формате: цена|ссылка на страницу в яндекс маркете

3. нажимаем "добавить товары"

4. автоматически создаются товары с описанием и характеристиками

5. результат выводится в виде таблицы, где каждая строка это товар, а по колонкам выписаны значения тех характеристик, которые используются при фильтрации и рубрики товаров, чтобы можно было быстро проставить галочки к каким товарным группам относится товар (подробнее могу пояснить)

6. все дозаполняем и жмем ок!

Вот такой вот плагин нужен, в общих чертах.

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