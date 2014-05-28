Верстка и натяжка небольшого сайта. Движок WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок160 просмотров

Доброго времени суток, друзья.

Есть небольшая работа для программиста, сайт питомник для собак с небольшим функционалом.

Все подробности исполнителю.

Жду предложений.

С уважением, Роман.

WordPress
9 лет назад
OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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