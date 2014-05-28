На сайте существует простая систему управления контентом, использующая базу данных. Админка очень старая и в большинстве современных браузерах работает некорректно: не показывается часть административного меню, нет возможности редактировать html-код и другое. Посему появилось задача — ...
Регулярка для html
которая Вытащит все тексты находящиеся между и в массив.
Укладка тонкого камня Zikam Stone в обычной квартире (installation slim artificial stone)
в массив должен поступить соответствующий фрагмент:
Укладка тонкого камня Zikam Stone в обычной квартире (installation slim artificial stone)
Пример входной строки:
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