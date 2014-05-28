Регулярка для html

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которая Вытащит все тексты находящиеся между  и в массив.

Укладка тонкого камня Zikam Stone в обычной квартире (installation slim artificial stone)

в массив должен поступить соответствующий фрагмент:

 Укладка тонкого камня Zikam Stone в обычной квартире (installation slim artificial stone)

Пример входной строки:

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HTML
9 лет назад
andrush
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год назад

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