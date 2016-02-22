Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4 В ТЗ были внесены незначительные изменения, убрали лишнее и добавили пункт с переводом описания товара. ТЗ по ссылке: goo.gl/AQXyXL
Доработать сайт на флэше
Добрый день!
Я ищу программиста, который сможет доделать сайт на флеше.
Сайт: http://www.test1.artwebpress.com/
Из задач такой вот список:
1) на главной странице "Enter sait" можно ли изменить нижний цвет на серебристый, а не как на странице "about us"
2) в разделе "PRODUCTS" под каждой картинкой есть что-то вроде описания на открывающейся новой странице, но стоит ограничение на только одну страницу или к одному товару, а нужно чтоб к каждому отдельно. И хотелось бы нажимать именно на картинку, а не какую либо надпись.
3) сделать заказ продуктов отдельно страницей
4) страницу "service" , заменить на партнеры
5) сделать сайт на 2-ух языках Русский, Английский
Хочу услышать ваши предложения по срокам и стоимости.
Заявки фрилансеров
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