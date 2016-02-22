Доработать сайт на флэше

Добрый день!

Я ищу программиста, который сможет доделать сайт на флеше.

Сайт: http://www.test1.artwebpress.com/

Из задач такой вот список:

1) на главной странице "Enter sait" можно ли изменить нижний цвет на серебристый, а не как на странице "about us"

2) в разделе "PRODUCTS" под каждой картинкой есть что-то вроде описания на открывающейся новой странице, но стоит ограничение на только одну страницу или к одному товару, а нужно чтоб к каждому отдельно. И хотелось бы нажимать именно на картинку, а не какую либо надпись.

3) сделать заказ продуктов отдельно страницей

4) страницу "service" , заменить на партнеры

5) сделать сайт на 2-ух языках Русский, Английский

Хочу услышать ваши предложения по срокам и стоимости.