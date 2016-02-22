Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4 В ТЗ были внесены незначительные изменения, убрали лишнее и добавили пункт с переводом описания товара. ТЗ по ссылке: goo.gl/AQXyXL
Доработка сайта
Доработать сайт: проанализировать сайт и предложить варианты оптимизации, добавить английский язык, дополнить картинками и текстом (будет предоставлен заказчиком), верстка поправить отображение в мобильной версии, произвести внутреннюю оптимизацию под SEO, индексацию в поисковиках.
Сайт: www.wsenergy.eu
Полное описание работ в прикрепленном файле. Ссылки на скриншоты с примерами проблем отображения мобильной версии:
Iphone: https://www.dropbox.com/sh/ehvj0przlcgzspu/AACoq21Ti3IIt2ed03mkWgNSa?dl=0
Ipad: https://www.dropbox.com/sh/c3jkbgfeta28zzu/AADy1f0HyDA9A34UHL4VD180a?dl=0
Заявки фрилансеров
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