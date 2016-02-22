Доработка сайта

Доработать сайт: проанализировать сайт и предложить варианты оптимизации, добавить английский язык, дополнить картинками и текстом (будет предоставлен заказчиком), верстка поправить отображение в мобильной версии, произвести внутреннюю оптимизацию под SEO, индексацию в поисковиках.

Сайт: www.wsenergy.eu

Полное описание работ в прикрепленном файле. Ссылки на скриншоты с примерами проблем отображения мобильной версии:

Iphone: https://www.dropbox.com/sh/ehvj0przlcgzspu/AACoq21Ti3IIt2ed03mkWgNSa?dl=0

Ipad: https://www.dropbox.com/sh/c3jkbgfeta28zzu/AADy1f0HyDA9A34UHL4VD180a?dl=0