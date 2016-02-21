Разработать приложение на AngularJS 2

Система должна быть похожа на http://assistant.contentmonster.ru/ с некими различиями, подробнее в ТЗ.

Только не весь сервис, а непосредственно страницу группировки ключей.

Серверная часть простая: получить json массив данных, и сохранить результаты группировки, больше ничего не нужно.

Большая часть работы (99%) это frontend работа при помощи какого js фреймворка.

Все должно быть написано на ajax, все функции без перезагрузки страниц должны работать.

Пишите те, кто имел дело с ajax, javascript и самое важное с какими то javascript фреймворками ( backbone, angular и т.д. ).

Со сроками и ценами.

В приложении ТЗ и дамп базы.