Здравствуйте! Нужно написать бота переводчика (rus eng) на perl или php, который будет использовать Unix версию Skype и отвечать на сообщения переводом текста. Если сообщение приходит на английском, то ...
Разработать приложение на AngularJS 2
Система должна быть похожа на http://assistant.contentmonster.ru/ с некими различиями, подробнее в ТЗ.
Только не весь сервис, а непосредственно страницу группировки ключей.
Серверная часть простая: получить json массив данных, и сохранить результаты группировки, больше ничего не нужно.
Большая часть работы (99%) это frontend работа при помощи какого js фреймворка.
Все должно быть написано на ajax, все функции без перезагрузки страниц должны работать.
Пишите те, кто имел дело с ajax, javascript и самое важное с какими то javascript фреймворками ( backbone, angular и т.д. ).
Со сроками и ценами.
В приложении ТЗ и дамп базы.
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