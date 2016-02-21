Здравствуйте! Нужно написать бота переводчика (rus eng) на perl или php, который будет использовать Unix версию Skype и отвечать на сообщения переводом текста. Если сообщение приходит на английском, то ...
Сделать копию функционала сайта, доработать
Необходимо сделать копию функционала сайта сувенирсам . рф / game / redactor
Изменить типы номерков (6шт) добавляемые изображения, шрифты (10шт). Для каждого типа номерка - одна страница (без выбора типа номерка)
Убрать корзину, сделать возможность оформления заказа на той же странице (ввести ФИО, телефон, адрес и т.д.), после успешного оформления заказа, покупатель перенаправляется на другую страницу
В результате работы скрипта, продавцу отправляется изображение в графическом формате (jpeg, pdf или другом) пригодное для печати, в формате 1 к 1 при не менее 150 dpi (размер стандартного номера 27х7см, должен быть отправлен в этом же размере при 150 dpi. Формат и варианты сохранения обсуждаемы). Так же должен быть отправлен тип заказа (например номер 27х7) и введенный покупателем текст в форме заказа.
Покупателю отправляется приветствие, картинка в уменьшенном виде, и данные о его заказе.
Скрипт должен "вставляться" в html страницу.
Предлагайте варианты исполнения, стоимость и сроки.
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