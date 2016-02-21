Сделать копию функционала сайта, доработать

Необходимо сделать копию функционала сайта сувенирсам . рф / game / redactor

Изменить типы номерков (6шт) добавляемые изображения, шрифты (10шт). Для каждого типа номерка - одна страница (без выбора типа номерка)

Убрать корзину, сделать возможность оформления заказа на той же странице (ввести ФИО, телефон, адрес и т.д.), после успешного оформления заказа, покупатель перенаправляется на другую страницу

В результате работы скрипта, продавцу отправляется изображение в графическом формате (jpeg, pdf или другом) пригодное для печати, в формате 1 к 1 при не менее 150 dpi (размер стандартного номера 27х7см, должен быть отправлен в этом же размере при 150 dpi. Формат и варианты сохранения обсуждаемы). Так же должен быть отправлен тип заказа (например номер 27х7) и введенный покупателем текст в форме заказа.

Покупателю отправляется приветствие, картинка в уменьшенном виде, и данные о его заказе.

Скрипт должен "вставляться" в html страницу.

Предлагайте варианты исполнения, стоимость и сроки.