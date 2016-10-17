Нужен программист для написания бота для Skype

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Завершен1 заявка159 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать бота переводчика (rus  eng) на perl или php, который будет использовать Unix версию Skype и отвечать на

сообщения переводом текста.

Если сообщение приходит на английском, то бот переводит на русский, и отвечает переводом. И наоборот, переводит

на английский с русского.

Источник для переводов – yandex переводчик.

API у скайпа нет. Но есть примеры написания готового бота на php используя Unix версию скайпа:

habrahabr.ru/post/220231/

habrahabr.ru/post/149850/

Причем второй пример, на основе первого, уже отлаженный. Если разбираетесь хорошо в php/perl то, думаю проблем не возникнет.

PHP
9 лет назад
mexanik
Кирилл 
43 года
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Был
5 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$50
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benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад