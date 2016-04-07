Скрипт для выгрузки цен из БД

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Завершен9 заявок207 просмотров

Нужен скрипт для выгрузки цен с сайта на opencart в exel и загрузки редактированного файла обратно в БД. ТЗ прикреплено.

Opencart
9 лет назад
sergigabyte
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
35 минут назад
9 лет назад
$120
5 дней
Отличный исполнитель! Все четко по ТЗ и четко в срок. Всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата предоплатой, никаких проблем. Спасибо за сотрудничество, ставлю высшие оценки и рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
35 минут назад
9 лет назад
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