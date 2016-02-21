Здравствуйте! Нужно написать бота переводчика (rus eng) на perl или php, который будет использовать Unix версию Skype и отвечать на сообщения переводом текста. Если сообщение приходит на английском, то ...
Baksik mlm 4. Исправление ошибки.
Есть скрипт baksik mlm 4-ой версии. Если в админке выбрана платёжная система perfect money, то при регистрации в поле, где нужно указать PM-кошелек, можно ввести только 8 символов (включая символ U), а кошелек PM состоит из 9-ти символов. Но, даже в при вводе U1234567 выскакивает ошибка - "Кошелёк Perfect Money введен не верно! Номер должен состоять из U и 7 цифр! Проверьте правильность введенного номера!"
Нужно сделать так, что бы в это поле можно было вводить 9 символов и ошибка не выскакивала.
Скрипт залит на хостинг, могу дать доступ как в Cpanel, так и в phpmyAdmin.
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