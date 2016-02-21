Baksik mlm 4. Исправление ошибки.

Есть скрипт baksik mlm 4-ой версии. Если в админке выбрана платёжная система perfect money, то при регистрации в поле, где нужно указать PM-кошелек, можно ввести только 8 символов (включая символ U), а кошелек PM состоит из 9-ти символов. Но, даже в при вводе U1234567 выскакивает ошибка - "Кошелёк Perfect Money введен не верно! Номер должен состоять из U и 7 цифр! Проверьте правильность введенного номера!"

Нужно сделать так, что бы в это поле можно было вводить 9 символов и ошибка не выскакивала.

Скрипт залит на хостинг, могу дать доступ как в Cpanel, так и в phpmyAdmin.