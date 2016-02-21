Сторонний сервис

Здравствуйте! Нужно написать бота переводчика (rus eng) на perl или php, который будет использовать Unix версию Skype и отвечать на сообщения переводом текста. Если сообщение приходит на английском, то ...
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