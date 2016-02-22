PHP Написать регуляр

Написать регулярку, которая автоматически удалит дату от номера (ID) если они есть.

Дата в формате dd.mm.yy

где dd - от 01 до 31

mm - от 01 до 12

yy - 01 до 99.

Данные в текстовой строке построчно, разделенные "\r

"

Пример на входе:

1621384114.02.16

1961384112.02.16

19614841

1961484111.02.16

1361384122.02.16

19613841

1931384117.02.16

19613841

19613841

Пример на выходе:

16213841

19613841

19614841

19614841

13613841

19613841

19313841

19613841

19613841

Всем спасибо! Евгений (hiberok) уже сделал, заявки более не принимаются.