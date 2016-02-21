[JS, AJAX, PARALLAX] Красивый скроллинг с подгрузкой и паралакс

Добрый день!

Нужен эффект как при скроллинге вниз на этом сайте

http://www.jqueryscript.net/demo/Smooth-Full-page-Slider-Plugin-with-Parallax-Effects-Vertical-Slider/#

только с отличиями:

1. полностью адекватная рекция на скролл (если человек скролит медленно, кадры должны меняться медленно)

2. верхний кадр (уходящий) должен плавно затемняться

3. не все блоки будут по высоте совпадать с экраном, если блок больше, он должен мотаться в обычном режиме, а затем, когда домотаем до низа красиво перелистываться как в примере

Есть сайт пример где сделано все что я описал, могу прислать в личку.

Задача срочная, нужен человек который точно сможет сделать, а не попробует.