Парсер для крупного магазина на Prestashop

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок151 просмотр

Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4  

В ТЗ были внесены незначительные изменения, убрали лишнее и добавили пункт с переводом описания товара. 

ТЗ по ссылке: goo.gl/AQXyXL

PrestaShop
9 лет назад
Vitaliy643
Виталий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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