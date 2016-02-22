Выполнить программирование сайта на Joomla

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Превью – yadi.sk/d/orojDHqQosSA7

Верстка уже выполнена. Нужно сделать только выполнить натяжку на Joomla, добавить на хостинг, написать инструкцию пользования админкой, при отправке заявок все должно приходить на почту, данные по калькулятору можно было вбивать через админку. 

Начать в эту среду.  

Цена?

Joomla
9 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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