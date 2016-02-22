Добавить подкатегории в шаблон вордпресс и поиск

Надо сделать категории и подкатегории - по примеру http://liquimoly.ru/podbor.html. Также будет необходимо Advanced Search сделать вместо на всю ширину (должен остаться адаптивным). В Advanced Search также необходимо сделать связь с категориями и подкатегориями как Advanced Search http://liquimoly.ru/podbor.html. Шаблон сайта http://demo.templatic.com/listings/