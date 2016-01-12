Добрый день! Ищу специалиста для несложной задачи. Есть дизайн соответствующий вот этой картинке. https://www.dropbox.com/s/xgms8ajn7evj8m3/%D0%A0%D0%B0%D1%8E%D1%88%D0%B0.jpg?dl=0 Портфолио и контакты - скроллы. Есть пара слайдеров. К этой странице нужно будет прикрутить блог. Дизайна на него нет, можно сделать его ...