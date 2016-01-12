Klenov_V

Виталий Klenov_V

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
FeelGood Studio
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сверстать и натянуть на WordPress дизайн

    Добрый день! Ищу специалиста для несложной задачи.  Есть дизайн соответствующий вот этой картинке. https://www.dropbox.com/s/xgms8ajn7evj8m3/%D0%A0%D0%B0%D1%8E%D1%88%D0%B0.jpg?dl=0  Портфолио и контакты - скроллы. Есть пара слайдеров. К этой странице нужно будет прикрутить блог. Дизайна на него нет, можно сделать его ...

    WordPress
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Залить на друпальный сайт мета

    Здравствуйте.  Ищу контент-менеджера на проект по друпалу. задача внести изменения в заголовки h1 100 с лишним страниц, а так-же поменять метатеги, такие как title и desription.  Идеально, если ваши знания drupal позволяют дополнительно внедрить формулы генерации для ...

    Drupal
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить 100 ссылок на форумах, соцетях

    Добрый вечер!  Необходимо разместить на различных сайтах заданной тематики комментарии, содержащие ссылки на наш сайт. Это должны быть адекватные ответы на вопросы, которые задают люди на форумах и в соц.сетях. Я буду проверять каждый пост, так что ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на флэше

    Добрый день! Я ищу программиста, который сможет доделать сайт на флеше.  Сайт: [url=http://www.test1.artwebpress.com/]http://www.test1.artwebpress.com/[/url] Из задач такой вот список: 1) на главной странице "Enter sait" можно ли изменить нижний цвет на серебристый, а не как на странице "about us" 2) в разделе ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натянуть на Битрикс верстку

    Необходимо натянуть на Битрикс готовую верстку. Что из функционала потребуется в этой версии: [list][*]отслеживание отправлений по трекинг-номеру [*]добавление отправлений из админки, возможность управлять состояниями отправлений[*]email уведомления о состоянии отправления, на которые пользователи смогут подписаться[/list]При работе можно опираться на ...

    Битрикс
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать модуль рассчета стоимости доставки для сайта

    Добрый день!   Задача: необходимо написать модуль для сайта почты, который будет по введенным пользователем данным определять срок, стоимость и условия доставки.   Что есть: в текстовом виде есть все условия и тарифы.  Есть таблицы со списками городов по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Собрать сематические ядро для магазина фасадных материалов

    Добрый день! Необходимо собрать сематические ядро для магазина фасадных материалов.  Ядро необходимо собрать на основные категории, подкатегории, карточки товаров, страницы брендов, страницы подкатегорий товаров от брендов, страницы услуг и на главную страницу.  Магазин: dabl-you.ru  Пример результата, который я ...

    Карточки товаров
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
effect4d
Алексей 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Написать модуль рассчета стоимости доставки для сайта
Понятная задача, всегда на связи, быстрая оплата. Честный и порядочный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Работой доволен, все четко и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
effect4d
Алексей 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Натянуть на Битрикс верстку
ТЗ, оплата, все отлично!
Алексей четко и быстро выполнил работу, практически не потребовались правки. Отличная коммуникация, всегда на связи, приятно общаться. Все быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Собрать сематические ядро для магазина фасадных материалов
Понравилось работать с Виталием - хорошо поставленное ТЗ и был всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Работа сделана быстро и четко, все по ТЗ. Необходимые правки также быстро и качественно сделаны. Тарас всегда на связи, отвечает очень быстро, общаться приятно. Рекомендую обращаться.
Ответный отзыв