Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
Работой доволен, все четко и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Понятная задача, всегда на связи, быстрая оплата. Честный и порядочный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$40
10 баллов
8 лет назад
Алексей четко и быстро выполнил работу, практически не потребовались правки. Отличная коммуникация, всегда на связи, приятно общаться. Все быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ТЗ, оплата, все отлично!