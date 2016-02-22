effect4d

Алексей effect4d

 
33 годаРоссия/Барнаул
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Back-End Web Developer

Web-программирование, back-end разработка любой сложности

Отзывы заказчиков
Klenov_V
Виталий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Написать модуль рассчета стоимости доставки для сайта
Работой доволен, все четко и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Понятная задача, всегда на связи, быстрая оплата. Честный и порядочный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Klenov_V
Виталий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Натянуть на Битрикс верстку
Алексей четко и быстро выполнил работу, практически не потребовались правки. Отличная коммуникация, всегда на связи, приятно общаться. Все быстро и четко. Рекомендую к сотрудничеству.
ТЗ, оплата, все отлично!
Ответный отзыв