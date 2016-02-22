Внести правки на сайте. Платформа 1c Bitrix.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Внимательно ознакомьтесь с задание по ссылке маил облако там написанно что надо сделать и если вы можете помочь мне исправить все эти недочеты буду рад сотрудничеству. 

https://cloud.mail.ru/public/L7HC/dtA5zRSeF

Будут вопросы по проекту пишите. 

  

9 лет назад
Akmal_bbn
Акмаль 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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