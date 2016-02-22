На сайте существует простая систему управления контентом, использующая базу данных. Админка очень старая и в большинстве современных браузерах работает некорректно: не показывается часть административного меню, нет возможности редактировать html-код и другое. Посему появилось задача — ...
Внести правки на сайте. Платформа 1c Bitrix.
Внимательно ознакомьтесь с задание по ссылке маил облако там написанно что надо сделать и если вы можете помочь мне исправить все эти недочеты буду рад сотрудничеству.
https://cloud.mail.ru/public/L7HC/dtA5zRSeF
Будут вопросы по проекту пишите.
Заявки фрилансеров
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