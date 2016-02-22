Обновить админку или перенести на новый движок

На сайте существует простая систему управления контентом, использующая базу данных. Админка очень старая и в большинстве современных браузерах работает некорректно: не показывается часть административного меню, нет возможности редактировать html-код и другое. Посему появилось задача — адаптировать админку под современные браузеры или перенести весь контент на какой-нибудь непритязательный и простой в управлении движок. Если переносить сайт на новый движок, то в целях SEO нужно сохранить адресацию страниц.

Интересуют стоимость и сроки.