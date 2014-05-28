На сайте существует простая систему управления контентом, использующая базу данных. Админка очень старая и в большинстве современных браузерах работает некорректно: не показывается часть административного меню, нет возможности редактировать html-код и другое. Посему появилось задача — ...
Требуется доработка ресурса
Требуется доработка ресурса объявлений недвижимости, три модуля, пишите предложения
Заявки фрилансеров
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