Дополнить скрипт магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки101 просмотр

Требуется добавить пункт проверки платежа по примечанию, убрать необходимость ввода e-mail при совершении покупки.

Архив со скриптом прилагается. 

9 лет назад
mkola9977
Николай 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

maxonewolf
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Забрал исходный код и исчез.

Заявки фрилансеров

maxonewolf
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад