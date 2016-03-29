Необходимо скопировать дизайн сайта и перенести на wordpress
Доработка проекта на 1С Битрикс (верстка + немного программирования)
Здравствуйте! Есть сайт: http://tula.foxunion.ru/
Нужно исправить косяки согласно ТЗ
Выбранный исполнитель
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