Доработка проекта на 1С Битрикс (верстка + немного программирования)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки88 просмотров

Здравствуйте! Есть сайт: http://tula.foxunion.ru/

Нужно исправить косяки согласно ТЗ

9 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

it2mnr
Никита 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотный заказчик. Все отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

it2mnr
Никита 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад