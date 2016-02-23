MaJest

Владислав MaJest

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Нейминг музыкальной группы

    $15

    Всем доброго дня, вот такая вот нестандартная задача :) Группа играет в жанре электро рок, поп рок в современной обработке (новая школа рока). На вокале девушка с розовыми волосами, так же гитарист, ...

    Нейминг и Слоганы111 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    $14

    Добрый день, необходимо нарисовать логотип для компании, занимающейся продажей аксессуаров к сотовым телефонам (чехлы, зарядки, повербанки, стеклы, пленки, кабели, наушники), а так же прочими небольшими популярными гаджетами (павербанки, портативные колонки, игровые консоли и т.д.). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Опрос на прочность отношений

    Добрый день, нужно создать опрос на 12-15 вопросов, позволяющий определить все ли отлично в отношениях между мужчиной и женщиной ("Достаточно ли романтики в Ваших отношениях?", "Понимаете ли Вы партнера?", "Крепкие ли у Вас отношения?", "Измерь ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн полтораэкранного лендинга

    Всем привет, нужно сделать дизайн под одностраничник. Фирма занимается доставкой подарков по городу. Подарок состоит из букета цветов, открытки ручной работы и составляющей сюрприза. Целевая аудитория мужчины, ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн обложек для блокнотов. Тема школа

    Необходимо разработать дизайн обложек для серии сувенирных блокнотов, посвященных дню учителя. Принт на обложке одноцветный. То есть, для простоты: обложка белая, рисунок черный. Резкльтаты работы представить в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн ВКонтакте и два баннера

    Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи. Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Оформление группы ВК и 2 баннера для ВК

    Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи. Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип, компания занимается подарками

    $20

    Добрый день, необходимо разработать логотип для компании, которая занимается компоновкой и вручением подарков. Компания называется "Радуем вместе". Логотип должен быть нежным и приятным. Представляется, что это красиво написанное название белым цветом, на фоне в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нейминг для компании занимающейся доставкой подарков

    $30

    Добрый день, необходимо придумать название для компании, занимающейся созданием и доставкой подарков. Клиент не выбирает сам подарок, платит фиксированную сумму, а мы сами комплектуем сюрприз и доставляем адресату с поздравлениями. Ценность услуги не в ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн аватарки ВК и разработка меню для группы ВК

    Добрый день, необходимо разработать дизайн аватарки для группы ВК, группа компании, которая занимается ремонтом и отделкой квартир. Исполнитель получит примерное цветовое решение и логотип, а так же текстовку для меню.  В ближайшей перспективе есть еще ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка гугл эдвордс и яндекс директ по горячим ключевикам

    Привет, нужно быстро настроить и залить компанию в директ и эдвордс + рся + кмс по горячим ключевикам.  Ниша продажа велосипедов в розницу в Новосибирске. Основные критерии: 1. Сделать нужно сегодня 2. ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать фирменный стиль

    Всем привет, нужно разработать фирменный стиль для компании, занимающейся продажей кондиционерного оборудования. Что есть:  1. Сайт haier-opt.ru 2. Логотип (только значок берем http://klimat.msk.ru/wp-content/uploads/2016/01/rect236-4.png, есть исходник в векторе) 3. Понимание и, по необходимости, ТЗ ...

    WordPress
    Фирменный стиль11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продумать концепцию и создать рамку для оформления товара на сайте

    Добрый день, есть сайт haier-opt.ru. На нем вот в этом разделе http://haier-opt.ru/#portfolio представлены фотки с товарами, с примерами цен. Суть такая, что на фото должна быть размещена инфа с названием модели, розничной ценой и ценой дилера. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Плагин заполнения карточки товара с яндекс.маркет для woocommerce

    Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Имитация наброска (скетча) дизайна интерьера и набор иконок

    Здравствуйте, необходимо нарисовать изображение имитирующее набросок дизайна жилого интерьера. Можно в карандаше или, да простят меня коллеги, как в соседней теме: https://www.weblancer.net/download/2178609.jpg http://rghost.ru/6N8HPLMBF.view Размер итогового изображения 1800*1200. Предлагаю следующий ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание лендинг пейдж

    Здравствуйте, необходимо создать лендинг для компании, занимающейся отделкой и ремонтом квартир. Дизайн, верстка, кодинг - с Вас. Текстовый контент - с меня. Блоки будут следующие: ...

    Bootstrap
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать концепт, согласовать и по нему отрисовать 3 баннеров

    Здравствуйте! Компания занимается ремонтом и отделкой квартир, компания выходит на рынок с уникальным предложением — тарифными планами на отделку, с жестко зафиксированной ценой. У каждого тарифного плана есть перечень услуг, которые предоставляются в его ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Придумать названия для тарифных планов

    $15

    Занимаемся ремонтом и отделкой, планируем сформировать некие усредненные тарифные планы, которые из себя представляют комплекс услуг. Всего 8 тарифов: 3 тарифа для чернового ремонта (условно эконом, комфорт, элитный), четыре для чистовой (так же разделение по ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

laysa
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа
Понравилось работать с Владиславом! Замечательный заказчик: приятный в общении, на связи, быстрая оплата. Рекомендую! Спасибо за интересный проект :)
Людмила сходу предложила отличный вариант логотипа и, что очень для нас важно, прислушивалась к нашим пожеланиям и несколько раз вносила корректировки в макет, за что ей большое спасибо. Рекомендую Людмилу как талантливого и пунктуального исполнителя. Людмила, спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
irinaasunrise
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Нейминг компании по продаже мобильных аксессуаров
Невероятно приятный заказчик с крутыми творческими заданиями! Приятно было сотрудничать!))
Ирина предложила очень креативные и интересные варианты названия компании, в итоге, более чем из 200 вариантов был выбран один, из предложенных Ириной вариантов. Ирина, спасибо большое, хороших заказов и доброжелательных заказчиков. Удачи!
Ответный отзыв
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$29
10 баллов
9 лет назад
Дизайн обложек для блокнотов. Тема школа
Приятно было поработать с Владиславом! Четкое и понятное ТЗ, минимум правок и моментальная оплата. Рекомендую!
Анатолий превосходно справился с задачей! Быстро, без лишних вопросов, на пять с плюсом! Рекомендую Анатолия к работе, очень хороший специалист, я очень доволен результатом!
Ответный отзыв
DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Дизайн ВКонтакте и два баннера
Довольны сотрудничеством: четкая постановка задачи, вежливое общение и никаких проблем с оплатой. Все это позволяет мне рекомендовать Владислава как отличного Заказчика!
Пётр отлично подошел к выполнению поставленной задачи, результат мне очень понравился! Сработано оперативно, качественно, все правки были внесены моментально. В общении тоже никаких проблем, все супер! Пётр, удачи Вам и Вашей команде!
Ответный отзыв
stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип, компания занимается подарками
Было очень приятно поработать)
Анжелика проделала великолепную работу! Я в восторге от логотипа, исполнитель полностью прочувствовал задачу и все предложенные варианты были просто супер! Рекомендую Анжелику как надежного, исполнительного и ответственного человека! Полностью удовлетворен результатом!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов