Всем доброго дня, вот такая вот нестандартная задача :) Группа играет в жанре электро рок, поп рок в современной обработке (новая школа рока). На вокале девушка с розовыми волосами, так же гитарист, ...
- $15Нейминг и Слоганы111 заявокЗакрыт6 лет назад
- $14
Добрый день, необходимо нарисовать логотип для компании, занимающейся продажей аксессуаров к сотовым телефонам (чехлы, зарядки, повербанки, стеклы, пленки, кабели, наушники), а так же прочими небольшими популярными гаджетами (павербанки, портативные колонки, игровые консоли и т.д.). ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $14
Компания продает аксессуары для мобильных телефонов: - чехлы; - зарядные устройства; - павербанки; - наушники; - стелка и пленки; и т.д. Так же в продаже есть ...Завершен6 лет назад
Добрый день, нужно создать опрос на 12-15 вопросов, позволяющий определить все ли отлично в отношениях между мужчиной и женщиной ("Достаточно ли романтики в Ваших отношениях?", "Понимаете ли Вы партнера?", "Крепкие ли у Вас отношения?", "Измерь ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, нужно сделать дизайн под одностраничник. Фирма занимается доставкой подарков по городу. Подарок состоит из букета цветов, открытки ручной работы и составляющей сюрприза. Целевая аудитория мужчины, ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать дизайн обложек для серии сувенирных блокнотов, посвященных дню учителя. Принт на обложке одноцветный. То есть, для простоты: обложка белая, рисунок черный. Резкльтаты работы представить в ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи. Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи. Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Добрый день, необходимо разработать логотип для компании, которая занимается компоновкой и вручением подарков. Компания называется "Радуем вместе". Логотип должен быть нежным и приятным. Представляется, что это красиво написанное название белым цветом, на фоне в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Добрый день, необходимо придумать название для компании, занимающейся созданием и доставкой подарков. Клиент не выбирает сам подарок, платит фиксированную сумму, а мы сами комплектуем сюрприз и доставляем адресату с поздравлениями. Ценность услуги не в ...Завершен9 лет назад
Добрый день, необходимо разработать дизайн аватарки для группы ВК, группа компании, которая занимается ремонтом и отделкой квартир. Исполнитель получит примерное цветовое решение и логотип, а так же текстовку для меню. В ближайшей перспективе есть еще ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Привет, нужно быстро настроить и залить компанию в директ и эдвордс + рся + кмс по горячим ключевикам. Ниша продажа велосипедов в розницу в Новосибирске. Основные критерии: 1. Сделать нужно сегодня 2. ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет, нужно разработать фирменный стиль для компании, занимающейся продажей кондиционерного оборудования. Что есть: 1. Сайт haier-opt.ru 2. Логотип (только значок берем http://klimat.msk.ru/wp-content/uploads/2016/01/rect236-4.png, есть исходник в векторе) 3. Понимание и, по необходимости, ТЗ ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, есть сайт haier-opt.ru. На нем вот в этом разделе http://haier-opt.ru/#portfolio представлены фотки с товарами, с примерами цен. Суть такая, что на фото должна быть размещена инфа с названием модели, розничной ценой и ценой дилера. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, есть сайт интернет магазина на связке wordpress+woocommerce. Продает климатическое оборудование (кондиционеры и т.д.). Суммарно около 2 тысяч товарных позиций. Очень много времени занимает сбор информации о товаре, хотелось бы упростить процедуру. У каждого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать изображение имитирующее набросок дизайна жилого интерьера. Можно в карандаше или, да простят меня коллеги, как в соседней теме: https://www.weblancer.net/download/2178609.jpg http://rghost.ru/6N8HPLMBF.view Размер итогового изображения 1800*1200. Предлагаю следующий ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $21
Нарисовать три баннера Описание исполнитель получит личноБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать лендинг для компании, занимающейся отделкой и ремонтом квартир. Дизайн, верстка, кодинг - с Вас. Текстовый контент - с меня. Блоки будут следующие: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Компания занимается ремонтом и отделкой квартир, компания выходит на рынок с уникальным предложением — тарифными планами на отделку, с жестко зафиксированной ценой. У каждого тарифного плана есть перечень услуг, которые предоставляются в его ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Занимаемся ремонтом и отделкой, планируем сформировать некие усредненные тарифные планы, которые из себя представляют комплекс услуг. Всего 8 тарифов: 3 тарифа для чернового ремонта (условно эконом, комфорт, элитный), четыре для чистовой (так же разделение по ...Завершен9 лет назад