Людмила сходу предложила отличный вариант логотипа и, что очень для нас важно, прислушивалась к нашим пожеланиям и несколько раз вносила корректировки в макет, за что ей большое спасибо. Рекомендую Людмилу как талантливого и пунктуального исполнителя. Людмила, спасибо за приятное сотрудничество!